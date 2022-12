«Avatar: The Way of Water»: James Cameron hat Waffenszenen entfernt

Was Waffen in unserer Gesellschaft anrichten können, drehe dem Kanadier «den Magen um». Er sei froh, dass er mittlerweile in Neuseeland lebe. Dort habe die Regierung «zwei Wochen nach der schrecklichen Schiesserei in der Moschee vor ein paar Jahren alle Sturmgewehre verboten». Cameron spielte auf den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch an. Am 15. März 2019 erschoss ein rechtsradikaler Mann 51 Menschen und verletzte weitere 50, teilweise schwer.