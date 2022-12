«Avatar: The Way of Water» knackt «Top Gun: Maverick»-Meilenstein

«Top Gun: Maverick» verliert beeindruckenden Rekord

Das «Top Gun»-Sequel «Maverick» liege bei einem beeindruckenden Einspielergebnis von 770 Millionen US-Dollar in allen Ländern, in denen der Film gestartet war, ausgenommen die Vereinigten Staaten und Kanada. Diese Marke hat «Avatar: The Way of Water» nun mit Leichtigkeit erreicht. In Frankreich und Italien ist der Blockbuster mittlerweile sogar zum erfolgreichsten Film seit Ausbruch der Corona-Pandemie geworden. In Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich schnappt sich «The Way of Water» zudem den Titel des umsatzstärksten Kinofilms des Jahres 2022. Alleine in Deutschland sind bislang mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in die Kinosäle geströmt.