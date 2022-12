Zweiter «Avatar» seit Mittwoch im Kino

«Avatar: The Way of Water»: Produzent gibt Ausblick zu Folgeteilen

Das Warten hat ein Ende: «Avatar: The Way of Water» ist neu im Kino. Oder geht es mit dem Warten erst los? Schliesslich wissen wir bereits, dass noch mindestens zwei weitere «Avatar»-Filme folgen werden. Produzent Jon Landau hat nun auch bereits Details über den dritten und vierten Teil verraten.