Kein anderer Film war 2022 schneller

«Avatar: The Way of Water» spielt eine Milliarde an Kinokassen ein

James Cameron ist weiterhin ein Erfolgsgarant an der Kinokasse. Sein Film «Avatar: The Way of Water» hat in nur 14 Tagen die Milliarden-Marke durchbrochen. Ausserdem wurden alleine in Deutschland drei Millionen Tickets verkauft.