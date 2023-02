In Deutschland die neue Nummer eins

In einer anderen Statistik thront «Avatar: The Way of Water» derweil an der Spitze: Der Blockbuster hat hierzulande an den Kinokassen 129 Millionen Euro Umsatz in nur 68 Tagen gemacht und ist damit aktuell der umsatzstärkste Film Deutschlands. Das teilte der Manager der Walt Disney Company in Deutschland, der Schweiz und Österreich, Roger Crotti, mit. Damit wurde zugleich ein 25 Jahre alter Rekord gebrochen - der von «Titanic».