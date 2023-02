Ein ungewöhnliches Wettrennen findet gerade statt: «Avatar: The Way of Water» und der 25 Jahre alte Film «Titanic» liegen in der ewigen Bestenliste hauchdünn nebeneinander. Der eine ist noch, der andere wieder im Kino. Regisseur James Cameron (68) tritt quasi gegen sich selbst an - es geht um Platz drei der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Zumindest vorerst hat nun die Fortsetzung zu «Avatar» Platz drei erobern können, was zu einer weiteren Besonderheit führt. Die Filme der Top drei haben nun eine Gemeinsamkeit: Schauspielerin Zoe Saldana (44).