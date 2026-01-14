«Avengers: Doomsday» und mehr: So wird das Marvel-Jahr

Erste Bewegtbilder zur neuen Marvel–Serie zeigen neben Hauptdarsteller Yahya Abdul–Mateen II auch den allseits beliebten Ben Kingsley (81) sowie «Triangle of Sadness»–Star Zlatko Burić (72), die ebenfalls zentrale Rollen übernehmen. «Wonder Man» spielt in der Welt der Schauspieler Hollywoods, die von Casting zu Casting eilen, um ihre Traumrolle zu ergattern. Marvel–Fans dürfen gespannt sein, wie Superkräfte hier ins Spiel kommen. Geben wird es sie allerdings in den acht Episoden der Miniserie.