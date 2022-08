«Avengers: Endgame»: Jon Favreau wollte Iron Man nicht sterben lassen

Der Tod von Iron Man (Robert Downey Jr., 57) schockte Marvel Fans in «Avengers: Endgame». Wenn es nach Jon Favreau (55) gegangen wäre, wäre es nie so weit gekommen. Der Regisseur der ersten beiden «Iron Man»-Solofilme wollte das Ableben der Figur verhindern. Am Telefon versuchte er, die «Endgame»-Regisseure Joe (51) und Anthony Russo (52) vom Überleben Iron Mans zu überzeugen. Das verrieten die Russo-Brüder jetzt gegenüber «Variety».