«Avengers»-Star Chris Hemsworth will Schauspielpause einlegen

«Avengers»-Star Chris Hemsworth (39) will sich wegen seines erhöhten Alzheimer-Risikos eine Auszeit von der Schauspielerei nehmen. Er habe das Gefühl, als wäre er «zehn Jahre lang im Sprint gewesen», sagte er «Vanity Fair» dazu. Er habe nicht innegehalten und sei von «Anfragen und Bitten überschwemmt und in verschiedene Richtungen gezogen worden», so der Schauspieler. Er habe das, was direkt vor ihm war, «nicht wirklich geniessen» können.