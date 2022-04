«Avengers, versammelt euch»: Der Marvel-Streifen feiert 10. Jubiläum

Die Heldentruppe bestand aus mickrigen sechs Recken, der Name Thanos schwirrte nur als Gerücht durchs All und Loki (Tom Hiddleston, 41) erweckte den Eindruck eines eindimensionalen Schurkens? Das muss ganz schön lange her sein - und ist es auch. Am 26. April 2012, also vor exakt zehn Jahren, versammelten sich erstmals die Avengers im gleichnamigen Blockbuster von Joss Whedon (57).