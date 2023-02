«Avenue 5»: Serie mit «Dr. House»-Star Hugh Laurie wird eingestellt

«Avenue 5»: Comedyserie spielt auf einer Weltraum-Kreuzfahrt

In «Avenue 5» verkörpert «Dr. House»-Star Hugh Laurie (63) in einer nahen Zukunft den Kapitän eines Weltraum-Kreuzfahrtschiffes, das vom Kurs abkommt. In weiteren Rollen waren Josh Gad (41), Zach Woods (38) und Himesh Patel (32) zu sehen. Die Produktion der zweiten «Avenue 5»-Staffel hatte sich durch die Corona-Pandemie erheblich verzögert. Erst im vergangenen Oktober starteten die neuen Folgen auf HBO - und damit über zwei Jahre nach der Serienpremiere.