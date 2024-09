Avril Lavigne: Die Pop-Punk-Prinzessin feiert ihren 40. Geburtstag

«Was für eine unglaubliche Reise»

Auf Instagram kommentierte Avril Lavigne die vollendete «Greatest Hits Tour» mit emotionalen Worten: «Diese Songs haben in den letzten 22 Jahren meines Lebens eine so wichtige Rolle gespielt, und es ist wirklich ein Geschenk, sie mit jedem einzelnen von euch bei jeder Show teilen zu können. Danke an alle, die zu diesen Konzerten gekommen sind und mir über die Jahre hinweg immer wieder beigestanden haben. Danke für all das Lächeln, das Licht und die Unterstützung über all die Jahre hinweg. Was für eine unglaubliche Reise das war.»