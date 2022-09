Avril Lavigne mit Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt

In ihrer Rede sagte die Sängerin laut «Variety», dass sie den Hollywood Walk of Fame in Los Angeles erstmals mit 16 Jahren besucht habe. Damals trug sie einen dunkelblauen Hoodie, den sie nun für die Enthüllung ihres eigenen Sterns wieder anzog. «Das ist so verrückt. Ich bin so dankbar. Das ist wahrscheinlich einer der coolsten Tage meines Lebens», erklärte die 37-Jährige.