Axel Milberg: So kam es zur Zusammenarbeit mit Henning Mankell

Seine Paraderolle als norddeutscher Kommissar Borowski begleitet Milberg nun schon seit 21 Jahren. Auf die Frage, warum er der Rolle so lange treu geblieben ist, hat er eine klare Antwort: «Wir haben immer geschaut, dass es unberechenbare Geschichten sind, wir versuchten oft das Unmögliche. In Göteborg, in Genf, auf Amrum, unter Wasser, in der Kanalisation.» Es sei nie «gemütlich» geworden.