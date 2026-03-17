Axel Schulz in der «Höhle der Löwen»: Diese Promis waren schon dabei

Als weitere prominente Unterstützer fungierten bereits Koch Christian Lohse, der 2021 den Raclette–Wok «DeWok» und Gründer Steve Müller pushte und sich gemeinsam mit ihm über einen Deal mit Ralf Dümmel freuen durfte, sowie die ehemalige deutsche Bahnradsportlerin Kristina Vogel. Die Sportlerin erlitt 2018 einen Trainingsunfall und ist seitdem querschnittsgelähmt. In der Höhle unterstützte sie die Entwickler des Trivida–Rollstuhlrads. Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg taten sich für 20 Prozent des Firmenanteils für den Deal am Ende zusammen. Letztendlich kam der Deal aber nicht zustande.