Axel Schulz unterstützt Halmich: «Hoffe, du brichst Stefan die Nase»

Halmich teilte den Clip, in dem sich Schulz direkt an sie wendet, in ihrer Instagram Story. «Regina, meine Box–Göttin. Am 14. ist es jetzt endlich soweit. Ich hoffe du brichst Stefan die Nase, das hat er verdient», gibt sich Schulz angriffslustig. Er werde die Daumen drücken und vor dem Fernseher sitzen. «Ich kann leider nicht live dabei sein, aber vor dem Fernseher bin ich in der ersten Reihe. Liebe Grüsse und box dich durch.» Halmich kommentierte den Clip mit «Ich danke dir» und einem Herzchen–Emoji.