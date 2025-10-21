Axl Rose: Darum rastete er auf der Bühne aus

Bei einem Konzert in Buenos Aires ist Axl Rose (63) auf offener Bühne ausgerastet. Wie «Daily Mail» berichtete, ärgerte sich der Frontmann von Guns N' Roses über technische Probleme – und nicht etwa über Schlagzeuger Isaac Carpenter (46).
Probleme mit den Kopfhörern
Ein auf YouTube hochgeladenes Video zeigt den Sänger, wie er im Estadio Tomás Adolfo Ducó in Buenos Aires, Argentinien, die Beherrschung verliert. Mehrmals tritt Rose während des Songs «Welcome To The Jungle» in Richtung Schlagzeug, wirft sein Mikrofon weg und geht schliesslich wütend von der Bühne.
Da sein Wutanfall augenscheinlich gegen das Schlagzeug gerichtet war, mutmassten Fans unter dem Video, dass Axl Rose sauer auf seinen Bandkollegen Carpenter sei. Eine dem Rockstar nahestehende Quelle betonte jedoch gegenüber «Daily Mail»: «Es gab technische Probleme mit Axls In–Ear–Kopfhörern. Er konnte nur die Schlaginstrumente hören – und sonst nichts. Es hatte nichts mit dem Schlagzeuger zu tun, der erstklassig und grossartig ist.»
Problem beim dritten Song behoben
Das Durcheinander habe den Rocker so sehr abgelenkt, dass er seinen Auftritt vorübergehend unterbrechen musste. «Das Technikteam konnte das Problem beim dritten Song beheben, und die Show verlief reibungslos», wird die Quelle weiter zitiert. Noch bis zum 8. November touren Guns N' Roses, die 2025 ihr 40. Bandjubiläum feiern, durch Lateinamerika.