«Baby Driver»-Star Hudson Meek mit 16 Jahren gestorben

«Seine 16 Jahre auf dieser Erde waren viel zu kurz, aber er hat so viel erreicht und hat jeden, den er traf, erheblich beeinflusst», heisst es in einem Statement auf dem Instagram–Account des Verstorbenen. In einer Todesanzeige wird Meek zudem als «reflektiert und aufmerksam» beschrieben. «Er liebte das Skifahren und konnte mit Leichtigkeit die schwierigsten Pisten befahren, an die sich sonst niemand in der Familie herantraute», zitiert CNN aus dem Nachruf.