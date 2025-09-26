Baby für Melina und Max: Diese Realitystars haben gemeinsame Kinder

Die beiden Realitystars Max Bornmann und Melina Hoch haben verkündet, dass sie Eltern werden. «Wenn aus Liebe Leben entsteht...», schrieben sie bei Instagram zu einem Clip, auf dem der Babybauch deutlich zu erkennen ist. Bornmann gibt dem Bauch seiner Partnerin zudem liebevoll ein Küsschen.
Das Paar machte im Juli 2024 seine Beziehung öffentlich. Bornmann machte sich zuvor vor allem als TV–Casanova einen Namen. Er nahm unter anderem an «Make Love, Fake Love», «Are You the One? – Realitystars in Love», «Beauty & The Nerd» und «Prominent getrennt» teil. In letzterem Format war auch «Love Island»–Gewinnerin Melina Hoch zu sehen.
Die beiden sind nicht die einzigen, die sich in der Reality–TV–Welt gefunden haben, auch wenn es nicht immer für ein Liebes–Happy–End gereicht hat. Diese Realitystars erwarten Nachwuchs beziehungsweise sind bereits Eltern geworden.
Elena Miras und Mike Heiter
Elena Miras (33) und Jan Sokolowsky (36) gewannen die allererste Staffel von «Love Island». Nur drei Tage nach dem Finale trennten sich die beiden wieder. Mike Heiter (33) und Chethrin Schulze (33), sie belegten den dritten Platz, trennten sich ebenfalls kurz nach der Show. Daraufhin wurde bekannt, dass Miras und Heiter liiert sind. Die Beziehung hielt bis September 2020.
Das ehemalige Paar hat eine gemeinsame Tochter, die im August 2018 zur Welt kam. Heiter ist mittlerweile mit Realitystar Leyla Heiter (29) verheiratet, Miras sucht demnächst als Protagonistin von «Make Love, Fake Love» nach der grossen Liebe.
Yasin und Samira Cilingir
«Love Island» hat noch einmal für Nachwuchs gesorgt. Die Zweitplatzierten von 2019, Samira und Yasin Cilingir (34), wurden im Dezember 2020 erstmals Eltern und heirateten Anfang Februar 2021. Die beiden zogen 2021 ins «Sommerhaus der Stars» und belegten dort den vierten Platz. Im Juni 2023 kam ihre Tochter zur Welt.
Zuletzt sorgten sie mit Eheproblemen und möglichen Scheidungsplänen für Schlagzeilen.
Serkan und Samira Yavuz
Sie galten eine Zeit lang als Reality–TV–Traumpaar: Serkan (32) und Samira Yavuz (32) lernten sich 2021 in der RTL–Show «Bachelor in Paradise» kennen und lieben. Im Mai 2022 kam ihre Tochter Nova Skye Sya zur Welt. Ende August 2023 gaben sie bekannt, dass sie geheiratet haben. Im selben Jahr ging das Paar zudem siegreich aus dem «Sommerhaus der Stars» hervor. Im Mai 2024 kam Tochter Valea zur Welt.
Im Februar dieses Jahres hatte Samira die Trennung von Serkan bekannt gegeben. Als Grund nannte sie «mehrere Vertrauensbrüche». Reality–Kollegin Eva Benetatou gestand später einen einmaligen Seitensprung mit Serkan.
Eva Benetatou und Chris Broy
Eva Benetatou (33) und Chris Broy (36) lernten sich 2019 kennen. 2020 wagte Broy (36) mit seiner damaligen Partnerin seinen Einstieg ins Reality–TV. Während der Dreharbeiten zum «Sommerhaus der Stars» kam es immer wieder zu Konflikten mit Benetatous Ex–Bachelor Andrej Mangold (38) und dessen damaliger Partnerin Jennifer Lange (31).
Nach dem beliebten Format zerbrach die Beziehung von Broy und seiner Ex–Verlobten Benetatou, die einen gemeinsamen Sohn haben, der im Juni 2021 zur Welt kam.
Karina Wagner und Steffen Vogeno
«Make Love, Fake Love»–Star Karina Wagner (29) verkündete erst kürzlich ihre Schwangerschaft. Vater des Kindes ist Steffen Vogeno (30). Die beiden hatten sich einst bei «Bachelor in Paradise» kennengelernt. Damals fanden sie aber noch nicht zueinander.
Später funkte es jedoch umso mehr, wie sie in einem bei YouTube veröffentlichten Video von RTL+ bestätigte. Dort verriet sie ganz offiziell, dass die beiden zueinander gefunden hatten – im Dezember 2024. Alle sollten jetzt sehen, «wie glücklich wir zusammen sind». Wagner, die zuvor auch schon um das Herz von «Bachelor» Niko Griesert (35) gekämpft hatte, und Vogeno sind auch verlobt. Im Juni präsentierte sie auf Instagram ihren Ring.
Weitere Datingshow–Babys
Ebenfalls im Datingshow–Kosmos fanden sich Angelina Pannek (33), die 2014 durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel von «Der Bachelor» bekannt wurde, und der ehemalige Bachelor (2017) Sebastian Pannek (39). Die beiden heirateten 2020, gemeinsam hat das Paar drei Kinder.
Bereits 2017 lernte Jessica Haller (35) als «Die Bachelorette» ihren jetzigen Ehemann Johannes Haller (37) kennen. Damals entschied sie sich im Finale allerdings gegen ihn. Im Sommer 2020 fanden sie dann doch noch zusammen. Das Paar wanderte nach Ibiza aus, im Mai 2021 kam Tochter Hailey–Su zur Welt und Ende desselben Jahres heirateten die beiden.
Nik Schröder (33), Drittplatzierter der «Bachelorette»–Staffel 2017, fand ebenfalls nach seiner Datingshow–Erfahrung sein Glück. Seit 2018 heisst die Frau an seiner Seite Jessi Cooper (31), bekannt aus der «Bachelor»–Staffel mit Daniel Völz (40). Schröder und Cooper heirateten im September 2019 und sind mittlerweile Eltern einer gemeinsamen Tochter.