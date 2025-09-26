Baby für Melina und Max: Diese Realitystars haben gemeinsame Kinder

Später funkte es jedoch umso mehr, wie sie in einem bei YouTube veröffentlichten Video von RTL+ bestätigte. Dort verriet sie ganz offiziell, dass die beiden zueinander gefunden hatten – im Dezember 2024. Alle sollten jetzt sehen, «wie glücklich wir zusammen sind». Wagner, die zuvor auch schon um das Herz von «Bachelor» Niko Griesert (35) gekämpft hatte, und Vogeno sind auch verlobt. Im Juni präsentierte sie auf Instagram ihren Ring.