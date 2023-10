Baby-Gerüchte bestätigt: Nico Santos wird erstmals Vater

Tour wird in den Herbst 2024 verschoben

Seine «Ride Tour» sollte ursprünglich am 25. Februar 2024 starten und im August mit drei «Summer Ride»–Konzerten enden. In seinem Posting betont der Musiker, dass er in dieser Zeit nun aber für seine Familie da sein wolle. Deshalb verschiebe er die geplante Tour in den Herbst 2024. «Ich hoffe, ihr habt auch hier für mich Verständnis», schreibt Santos. Ausserdem bittet er seine Fans darum, auch künftig die Privatsphäre seiner Familie zu schützen.