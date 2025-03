Baby-Glück nach Fehlgeburt: Teresa Palmer ist erneut schwanger

Erst letztes Frühjahr verlor sie ein Baby

In Podcast hatte Palmer vor circa einem Jahr auch über ihre Fehlgeburt gesprochen. Auf Instagram schrieb sie im Mai 2024 damals: «Es fühlt sich wirklich gut an, meine Geschichte teilen zu können. Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, dass ich diese kleine Seele, mein fünftes Baby, in den letzten drei Monaten unter meinem Herzen und in meinem Körper tragen durfte. Manchmal geschehen im Leben Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Ich bin so dankbar für die Menschen, die mir in dieser Zeit beigestanden haben. Allen, die den Schmerz eines Schwangerschaftsverlusts kennen, sende ich viel Liebe.»