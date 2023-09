Noor Alfallah ist Filmproduzentin

Noor Alfallah ist in der Celebrity–Welt schon länger bekannt. Sie ist das älteste von vier Kindern eines Geschäftsmannes aus Kuwait und einer amerikanischen Mutter. Aufgewachsen in Beverly Hills, studierte sie an der UCLA School of Film and Television und arbeitet laut Medienberichten heute als Filmproduzentin.