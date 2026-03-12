Baby-News: Fünftes Kind für Jack Osbourne

Der Abschied vom Vater und die Hoffnung auf Neues

Dass Ozzy Osbourne noch von der Schwangerschaft erfahren konnte, bevor er starb, ist für Jack Osbourne ein Trost. Gegenüber dem US–Magazin «People» beschrieb er, wie die bevorstehende Geburt ihm geholfen habe, mit dem Tod seines Vaters umzugehen: Die Neuigkeit sei sowohl eine gesunde Ablenkung als auch etwas Heilendes gewesen – ganz im Sinne des grossen Kreislaufs des Lebens. «Es lenkt viel Energie weg von der Trauer und lenkt sie hin zu etwas Hoffnungsvollem», sagte er.