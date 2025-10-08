Baby Nummer vier ist da: Svenja Holtmann ist wieder Mutter geworden

Svenja Holtmann (38) hat vor wenigen Tagen ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram verriet sie ihren über 50.000 Followern nun: «Unser Herbstbaby ist da... und wir könnten nicht glücklicher sein.» Zu Schnappschüssen des Neugeborenen mit ockerfarbenem Jäckchen, brauner Hose und umringt von den Geschwistern fügte sie weitere Details hinzu: «4. Oktober 2025, 22:08, 3.990 g, 53 cm». Zudem gab sie mit den Hashtags «#littlebrother» und «#babyboy» bekannt, dass sie erneut einen Jungen bekommen hat.