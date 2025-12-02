Babybauch-Auftritt: Ellie Goulding ist wieder schwanger

Die Beziehung von Goulding und Minniear entwickelt sich rasant. Erst im Juli dieses Jahres berichtete «The Sun» erstmals über heimliche Treffen der beiden. Minniear, der bislang vor allem durch kleinere Rollen in Independent–Produktionen und amerikanischen Fernsehserien bekannt wurde, und die Chartstürmerin verbrachten über den Sommer einen Kurzurlaub in Italien, bevor sie ihre Liebe auch in London nicht mehr versteckten.