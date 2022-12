Schauspielstar Salma Hayek (56) zeigte sich am Dienstag bei der Premiere zu «Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch» in New York City in einer glamourösen Robe. Die 56-Jährige trug ein babyblaues Korsett-Kleid mit Tüllrock. Sowohl die Ärmel als auch der obere Teil der Robe waren aus durchsichtigem Stoff und zauberten der Schauspielerin ein wunderschönes Dekolleté. Silberne Glitzer-Applikationen am Korsett sorgten für einen zusätzlichen Hingucker-Moment.