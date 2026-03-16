Babygeschlecht enthüllt: Anna Adamyan bekommt noch einen Jungen

Die frühere «GNTM»–Kandidatin Anna Adamyan (29) und Fussballer Sargis Adamyan (32) erwarten einen Jungen. Das hat das Paar am Sonntagabend mit einem Gender–Reveal–Video verraten.
Mit Farbpulver gefüllter Fussball verrät das Geschlecht
Der Profi des 1. FC Köln trat dafür passend einen Fussball, der zerbrach und blaues Farbpulver freisetzte. «Unser Wunder, du bist ein ... weiterer Goldjunge», schrieb Anna Adamyan dazu. Das Model, das mit seinem Ehemann bereits einen Sohn hat, hatte zuvor schon auf einen Jungen getippt. «Mein Gefühl und das Pendel hatten also mal wieder recht. Wobei das am Ende auch egal ist – wir freuen uns einfach unglaublich über dieses Wunder, das gefühlt aus dem Nichts zu uns gekommen ist.» Nun sei die 29–Jährige bereit für Namensvorschläge, «die vom Stil her zu ,Levi' passen und nicht zu lang sind».
Baby–Überraschung zu Weihnachten
Die Adamyans sind seit August 2021 verheiratet. Für ihren Traum von einer Familie mussten sie einiges durchmachen. Fehlgeburten, Ausschabungen und mehrere künstliche Befruchtungen liegen hinter dem Paar. Im August 2023 durften sie schliesslich ihren Erstgeborenen Levi in den Armen halten.
2025 verriet Anna Adamyan dann ihren Followern, dass sie wieder auf Kinderwunschreise gehen. Und dann klappte es plötzlich ohne künstliche Befruchtung – zum ersten Mal seit fünf Jahren. Zum Foto des positiven Schwangerschaftstests schrieb die 29–Jährige kurz nach Weihnachten: «Wir können es selbst kaum glauben. ICH BIN SCHWANGER. Ein grösseres Weihnachtswunder könnten wir uns nicht vorstellen. Es ist, als würden wir gerade in einer anderen Welt leben, weil wir damit wirklich gar nicht gerechnet haben.»