Babyglück: Country-Sänger Sam Hunt wird zum zweiten Mal Vater

Country-Star und Frauenschwarm Sam Hunt (38) wird zum zweiten Mal Vater. Das hat der 38-Jährige am Freitagabend in Las Vegas bekannt gegeben, wie «EW» zuerst berichtete. Demnach soll Hunt erklärt haben, dass er mit Ehefrau Hannah Lee Fowler sein zweites Kind erwartet. Die Nachricht teilte der Sänger auf der Bühne des Resorts World Theatre in Las Vegas mit seinen Fans und Zuhörern.