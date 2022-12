Babyglück! Diese Stars sind 2022 Eltern geworden

Kylie Jenner und Travis Scott

Die Zeit nach der Geburt ihres zweiten Kindes verlangte auch Reality-TV-Star Kylie Jenner (25) einiges ab. Sie habe «drei Wochen lang nonstop geweint», erzählte die Unternehmerin im Trailer zur neuen Staffel von «The Kardashians». Im Wochenbett habe sie sich aber stets daran erinnert, dass sie einen Menschen erschaffen habe, «einen wunderschönen, gesunden Jungen». Wie der am 2.2.2022 geborene Bruder der vierjährigen Stormi heisst, ist bisher nicht bekannt. Wolf Webster jedenfalls nicht, wie Jenner Ende März in einer Instagram-Story klarstellte. Sie und ihr Partner Travis Scott (31) «hatten einfach nicht das Gefühl, dass es der richtige [Name] war».