Babyglück: Willi Herrens Tochter Alessia ist Mutter geworden

Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Alessia Herren (21) auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet. Nun hat die Tochter des verstorbenen Willi Herren (1975-2021) in dem sozialen Netzwerk auch die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt gegeben. Anisa-Amalia hat demnach am Sonntag «das Licht der Welt erblickt», wie Herren in ihrem zuckersüssen Post zu einem Foto einer winzigen Baby-Hand schreibt.