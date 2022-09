Babylon, Barbaren und die letzten Zombies: Die Serien-Tipps im Oktober

Sky/Wow

Bei Sky beziehungsweise Streamingservice Wow wird trotz Halloween vornehmlich auf Unterhaltung abseits des Grusels gebaut. So startet ab dem 7. Oktober bei Wow (ab 8. Oktober bei Sky One) die vierte Staffel der beliebten Serie «Babylon Berlin». In den Hauptrollen sind einmal mehr Volker Bruch (42), Liv Lisa Fries (31), Benno Fürmann (50) und Lars Eidinger (46) zu sehen, um nur einige zu nennen. Die Handlung setzt in der Silvesternacht von 1930 auf 1931 an, zum Inhalt heisst es unter anderem: «Während die Unterwelt um Walter Weintraub in einen blutigen Krieg um die Vorherrschaft der Stadt zieht, entscheidet sich die Zukunft der Weimarer Republik auf den Strassen, in den Parteizentralen und auch in den Redaktionsstuben der faschistischen Presse.» Zwölf Folgen wird die vierte Staffel umfassen, die auf dem Roman «Goldstein» von Volker Kutscher (59) basiert.