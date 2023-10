«Babylon Berlin»: Alles zum Start der vierten Staffel im Free TV

Charlotte Ritter schiebt in dieser Nacht Dienst und begibt sich an den Schauplatz ihrer Taten. Zu ihrer Verstörung begegnet sie auf dem Weg dorthin ihrem uniformierten Chef Gereon Rath, der sich anscheinend dem marodierenden Mob der SA angeschlossen hat. Was sie nicht weiss: Rath ist nur als Undercover–Ermittler in dem SA–Kommando aktiv und muss sich in seiner Rolle auch ihr gegenüber als frischerweckter Nationalsozialist präsentieren...