«Babylon Berlin»: Das ist der neue Hit aus Staffel vier

«Ein Tag wie Gold» wird auf Raabes am 14. Oktober erscheinenden Album «Wer hat hier schlechte Laune» enthalten sein, und ist gleichzeitig auch der Titelsong von «Babylon Berlin Vol.3», dem bereits am 7. Oktober veröffentlichten Soundtrack zur vierten Staffel. Die offiziellen Musikvideos zu beiden Varianten des Songs zeigen Szenen aus den neuen Episoden der Historien-Serie. So ist in der Version von Sängerin Becker und MEUTE der Tanzmarathon im Moka Efti zu sehen, einem ikonischen, oftmals besuchten Schauplatz der Serie. Hauptfigur Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries, 31) nimmt in Episode drei an diesem teil.