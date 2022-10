«Babylon Berlin» ist zurück: Hier setzt Staffel vier an

«Babylon Berlin»: Hier setzt Staffel vier an

Die neuen Episoden setzen nun in der Silvesternacht von 1930 auf 1931 ein. Die Weltwirtschaftskrise hat in der Weimarer Republik zu Armut, Verelendung und Arbeitslosigkeit geführt. Bei den Reichstagswahlen 1930 erringt die NSDAP bereits über 18 Prozent der Stimmen. Schlägertrupps der SA unter ihrem Anführer Stennes (Hanno Koffler, 42) terrorisieren die Strassen der Reichshauptstadt Berlin und greifen jüdische Geschäfte und Bürger an.