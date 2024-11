«Babylon Berlin»-Star Irene Böhm feiert ihr «Tatort»-Debüt

In dem dystopischen Science–Fiction–Drama «Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds and Snakes» verkörperte Böhm die Figur Lamina, die als weiblicher Tribut aus Distrikt 7 ein blutiges Ende in der Kampfarena findet. Die Serie wurde an verschiedenen Drehorten in Deutschland in den Kasten gebracht, die meisten davon in Berlin und Umgebung.