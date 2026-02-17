Babynews für Ana Kohler und Luca Heubl: Diese Promis freuen sich mit

Wie sie in einem Interview mit dem Schweizer Portal «20 Minuten» erzählte, habe es mit dem Nachwuchs schneller geklappt als gedacht. «Wir haben uns unglaublich gefreut – und waren gleichzeitig unglaublich überfordert.» Darin betonte sie auch, dass das Paar weder den Namen noch das Gesicht des Kindes preisgeben werden. «Wir werden alles dafür tun, um unser Kind und dessen Identität zu schützen.» Auch die Schwangerschaft hielten sie vier Monate lang geheim. «Wir möchten das erst für uns verarbeiten und brauchen die Zeit, etwas so Grosses im Herzen anzunehmen. Wie ich uns kenne, werden wir uns auch nach der Geburt etwas Zeit lassen.»