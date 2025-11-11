Babypause bei «GZSZ»: Anne Menden hatte schon ihren letzten Drehtag

Kein einfacher Abschied für Anne Menden

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört Anne Menden zum Cast, daher ist der Start in dieses neue Kapitel ihres Lebens auch kein einfacher. «Der Abschied war auf jeden Fall sehr emotional. Tränen im Studio und mal nicht als Emily», sagt sie RTL. «Es ist das erste Mal, dass ich wirklich für längere Zeit nicht am Set sein werde. Mein erster Drehtag war mit 18 – seitdem war ich eigentlich täglich dort.» Bis auf kürzere Urlaube sei sie «stets mittendrin» gewesen und daher werde es nun sicherlich ungewohnt, nicht täglich zur Arbeit zu fahren, jedoch könnte der Grund dafür «natürlich schöner nicht sein».