Babypause für Nick Cannon: Nach dem zwölften Kind ist vorerst Schluss

Der Komiker erklärt jetzt, dass er sich an einem Punkt gesagt habe: «Nein, ich bin damit durch.» Später habe Cannon sich aber dann doch gedacht: «Wer bin ich, dass ich das sagen kann?» Er liebe seine Kids und sein Leben, «und wenn es weiterhin in diese Richtung gehen könnte, in die es geht, warum nicht?» Dabei habe er sich in jüngeren Jahren gar nicht vorgestellt, so oft Vater zu werden.