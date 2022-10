Der Kampf um die Rosen geht weiter! «Bachelor in Paradise» kommt zurück - und das schon am 3. November. Dann startet die vierte Staffel der Dating-Sendung bei RTL+, in der sich ehemalige «Bachelor»-Kandidatinnen und «Bachelorette»-Kandidaten näher kennenlernen können. Neben dem Startdatum gab RTL nun auch die ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekannt.