«Bachelor in Paradise»: David Jackson sucht wieder die grosse Liebe

Zu dem ehemaligen «Bachelor» gesellen sich Bennett Bacher (29), Ferry Pall (30), Jan Kelle (35), Mustafa «Musty» Yilmaz (32), Erik Hebbe (31) und Devin Dayan (20). Letzterer gewann im vergangenen Jahr das Format rund um Stella Stegmann (28), die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Ausserdem ist Max Adrio (35) dabei, der 2021 bei «Die Bachelorette» zu sehen war und ein Jahr später schon einmal an «Bachelor in Paradise» teilnahm. Auch Markus Kathrein (34), der 2023 in der Staffel mit «Bachelorette» Jennifer Saro (29) auftrat, ist dabei. Komplettiert wird der Cast von Lukas Baltruschat (31) und Jan Hoffmann (34), die 2022 um Sharon Battiste (33) buhlten. Hoffmann gewann damals, doch das Paar trennte sich im Mai 2024. Nach einem kurzen Liebes–Comeback folgte im Februar 2025 die endgültige Trennung.