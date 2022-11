Serkan Yavuz fand auf den zweiten Anlauf die grosse Liebe

Mehr Glück in der Liebe dank «Bachelor in Paradise» hatte Serkan Yavuz (29). Er ging gleich zwei Mal mit einer neuen Partnerin aus dem Format. 2019 traf er auf der Liebesinsel auf Carina Spack, die bereits zum dritten Mal in einem «Bachelor»-Format nach der Liebe suchte. Yavuz hatte hingegen kurz zuvor bei «Bachelorette» Gerda Lewis (29) sein Glück versucht. Er und Spack schafften es bis in das Finale von «Bachelor in Paradise» und zählten zu den Gewinnern. Nach rund einem Jahr trennten sich die Influencer. Es folgte eine öffentliche Schlammschacht in den sozialen Medien. Diese gipfelte in der gemeinsamen Teilnahme an «Prominent getrennt» 2021.