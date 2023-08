Serkan postete auf Instagram ein Beweisvideo. Zunächst ist der Reality–TV–Darsteller nachdenklich am Meer zu sehen. In seinen Händen trägt er eine Schachtel mit dem Verlobungsring. Darauf folgt ein live gefilmter Blick auf den Antrag selbst. Serkan geht am Strand von Mykonos auf die Knie. Samira schreit begeistert auf und stürzt sich in die Arme ihres Neuverlobten. Danach folgen schick gefilmte Impressionen des glücklichen Paares. «She said Yes», schrieb der «Kampf der Realitystars»–Gewinner zu dem Clip.