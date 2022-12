Max und Lidja vergnügen sich in der Dusche

Im Laufe der Staffel fanden auch Ex-«Bachelorette»-Kandidat Max Adrio (33) und Jade Übach (28) zueinander. Kurz vor dem Halbfinale der Show zog dann die ehemalige Schweizer «Bachelor»-Kandidatin Lidja Kesenci (30) in das Paradies. Max fand Gefallen an dem Neuzugang und ging mit dieser auf ein Date. Zurück in der Villa verschwanden die beiden zusammen in der Dusche. Dort wurden sie von einer anderen Kandidatin erwischt, die Jade auf den Fehltritt hinwies. Nachdem Jade Max konfrontierte, verliess sie «Bachelor in Paradise» in einem tränenreichen Abschied freiwillig. Das erfuhr Max Adrio erst am nächsten Tag. Auf Instagram kritisieren zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer das Verhalten des 33-Jährigen. «Unterste Schublade und bei weitem kein Aushängeschild für einen Mann», kommentierte eine Nutzerin unter einem Post der Szene.