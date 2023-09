«Bachelor»-Star Saskia Atzerodt: Trennung nach nur einem Jahr Ehe

Die Augsburgerin kam nach dem «Bachelor» mit Model Nico Schwanz (45) zusammen. Gemeinsam nahmen sie 2017 an «Das Sommerhaus der Stars» teil – und gewannen den «Kampf der Promipaare». Kurz nach der Sendung ereilte Atzeroth und Schwanz der berüchtigte «Sommerhaus»–Fluch. Das Paar trennte sich. 2018 suchte Saskia Atzeroth in «Bachelor in Paradise» nach einem Partner, den sie dann ausserhalb des Fernsehens fand.