«Bachelorette»-Finale: Dieser Mann hat Sharons Herz erobert

Dann kommt das eventuell letzte Date mit Lukas. Im TukTuk fahren die beiden Arm in Arm durch das nächtliche Bangkok. Wobei sie davon nicht viel mitbekommen, wie Lukas bemerkt: «Ich habe nichts von Bangkok gesehen. Wir hätten auch im Kreis fahren können, ich hätte es nicht gecheckt.» Dafür kriegt er den Blumenladen mit, an dem die zwei vorbeikommen und übergibt der Bachelorette einen Strauss mit den Worten: «Möchtest du diese Blumen annehmen?» Nicht nur das. Auch Lukas darf über Nacht bleiben. Auch diesmal wird «jede Sekunde genutzt», wie Sharon danach sagt. Auch diesmal will sie sich nicht von ihrem Date verabschieden. Auch diesmal fliessen danach die Tränen.