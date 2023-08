«Bachelorette» findet ersten Kuss «komisch» und «enttäuschend»

Gruppendate mit Ansage

Ist das Thema «Rocklänge» damit gegessen? Mitnichten. Beim Gruppendate mit Kaan (26), André (30), Alex (27), David (25), Markus (32) und «Prahlemann» Adrian in einem Freizeitpark kocht es nochmals hoch. Kaan versichert ihr zwar, dass er selbstverständlich kein Problem mit der Länge der von ihr getragenen Röcke hätte. Ihren Rock findet er trotzdem «ganz schön kurz». Jennys Ansage an alle: «Nochmal zur Info: Meine Röcke sind so kurz wie ich möchte. Und mein Ausschnitt ist so tief wie ich möchte.»