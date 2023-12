Bachelorette Jennifer Saro und Fynn Kunz wohnen nicht mehr zusammen

Immer wieder ziehen frischverliebte Pärchen zu früh in eine gemeinsame Wohnung. So offensichtlich auch die 2023er Bachelorette Jennifer Saro (27) und ihr Auserwählter Fynn Kunz (26). In einer gemeinsamen Instagram–Story erklärte Saro, dass sie mittlerweile nicht mehr zusammenleben würden. «Wir haben entschieden, dass es unserer Beziehung einfach nicht gutgetan hat, so früh zusammenzuziehen. Wir haben da einen Fehler gemacht.» Man habe das ganze Vorhaben unterschätzt, dies aber mittlerweile eingesehen. Nun wolle man auch «gar nicht viel» darüber reden.