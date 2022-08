Dennoch haben die frisch Verliebten im Urlaub offenbar genug Zeit für Zweisamkeit. In ihren Instagram-Stories zeigen Sharon und Jan Bilder und Videos vom Strand und in malerischen Gassen. In einem lustigen Video spielen die beiden einen Dialog zwischen Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) nach. Dazu schreibt Sharon Battiste das legendäre Harald-Juhnke-Zitat «Keine Termine und leicht einen sitzen».