«Bachelorette» Stella Stegmann: Mit Frauen ist sie noch unerfahren

Sie bringen durch «Too Hot to Handle» schon Datingshow–Erfahrung mit. Sind Sie diesmal anders an die Sache rangegangen?

Stegmann: Es ist komplett anders. Ich habe gemerkt: Damals war «Too Hot to Handle» das Format, das zu mir gepasst hat und heutzutage ist «Bachelorette» das Format, das mega zu mir passt. Ich habe mich in den zweieinhalb Jahren seit «Too Hot to Handle» ja auch verändert. Meine Wahrnehmung von Beziehungen hat sich geändert, ich bin einfach ein bisschen erwachsener geworden. Ich habe das Gefühl, dass «Too Hot to Handle» sehr oberflächlich war. Dort hat man natürlich nicht so viel von mir erfahren und das wird sich jetzt total ändern. Hier geht es um mich – darum, dass ich die Liebe finde. Dadurch lernt man mich sehr facettenreich kennen, man lernt kennen, wer Stella wirklich ist. Ich finde es mega, dass ich diese Chance bekomme und hoffe, dass die Menschen danach sagen: Ach, so ist Stella also! Und dass sie nicht nur denken: Stella ist die, die superoffen ist und mal gesagt hat, sie hat Bock mit allen rumzumachen.